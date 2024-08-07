وزير الخارجية يؤكد على التأثير المباشر للتهديدات الأمنية للملاحة بالبحر الأحمر على الاقتصاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، على التأثير المباشر للتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري نظراً للانخفاض الهائل في عوائد قناة السويس، الأمر الذي يجعل مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالوضع الحالي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية اليوم الأربعاء، قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر "أسبيدس" فاسيليس جورباريس، بمقر الوزارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة السفير أحمد أبو زيد، بأن الدكتور بدر عبد العاطي، أعرب، خلال اللقاء، عن الارتياح للتعاون القائم مع قيادة العملية "أسبيدس" ودعم مصر لمهامها نظراً للطبيعة الدفاعية لولايتها، وذلك في إطار التحديات المتزايدة التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود لخلق بيئة آمنة لمرور السفن بالبحر الأحمر وطمأنة شركات الشحن الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي استعرض، خلال اللقاء، الشواغل المصرية إزاء التصعيد الحالي في المنطقة على ضوء التوترات الأخيرة، وتأثير ذلك على حركة الشحن البحري في البحر الأحمر وقناة السويس، موضحاً أنه من الضروري العمل على معالجة الأسباب الحقيقية لحالة التصعيد غير المسبوقة، وهي استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وسياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة دول المنطقة.

من جانبه، أعرب قائد العملية البحرية الأوروبية عن تقديره للدعم المصري للعملية، وحرصه على التواصل مع دول المنطقة المتأثرة من التوتر في البحر الأحمر، وفي مقدمتها مصر، وسلط الضوء على الطبيعة الدفاعية للعملية البحرية في مواجهة التهديدات، مستعرضاً النجاحات التي حققتها العملية الأوروبية في صد العديد من الهجمات الحوثية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المسئول الأوروبي أكد على أهمية تضافر الجهود من أجل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحرص العملية الأوروبية على خلق البيئة التي تسهم في المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر، مثمناً في الوقت نفسه الاتصالات والجهود المصرية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية.

وأشار السفير أبو زيد، في ختام تصريحاته، إلى أن وزير الخارجية والمسئول الأوروبي اتفقا، في نهاية اللقاء، على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق نظراً للاهتمام المشترك لتهدئة الأوضاع في المنطقة ولسلامة الملاحة في البحر الأحمر.