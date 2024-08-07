شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال سيارة كهربائية يثير مخاوف تتعلق بالسلامة في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبحث فرق الإدارة في المباني المكتبية والمجمعات السكنية بجميع أنحاء كوريا الجنوبية، الإجراءات اللازمة من أجل التعامل مع خطر اندلاع الحرائق، بعد أن أدى انفجار سيارة كهربائية إلى إجلاء أكثر من 200 أسرة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن هيئة الإطفاء القول، اليوم الأربعاء، إن النيران اشتعلت في سيارة كهربائية غير موصولة بالتيار الكهربائي من طراز "مرسيدس بنز"، يوم الخميس الماضي، في مرآب للسيارات تحت الأرض بمجمع سكني في إنتشون، غرب سول.

وأجلى رجال الإطفاء أكثر من 700 فرد من السكان بسبب انقطاع المياه والتيار الكهربائي.

وتسبب الحريق في إلحاق أضرار بنحو 140 سيارة، بحسب ما أعلنته حكومة مدينة إنتشون الحضرية. وتم نقل 23 شخصًا إلى المستشفى.