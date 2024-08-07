قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 26 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات التي تمت في أقل من 24 ساعة تركزت في مخيم قلنديا بالقدس ومخيم الدهيشة في بيت لحم، ومدينة قلقيلية، وأشار إلى أن من بين المعتقلين شقيقين وأسرى سابقين.

في موضوع آخر، جدد عشرات المستوطنين اليوم اقتحام المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامن ذلك مع تشديدات عسكرية على أبواب المسجد الأقصى، عرقلت وصول الزوار والمصلين للمسجد.

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