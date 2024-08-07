زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، دون ورود تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بأن مركز الزلزال يقع على بعد 15 ميلًا جنوب غربي بلدة لاموند بولاية كاليفورنيا، فيما أعقب الزلزال ما لا يقل عن 30 هزة ارتدادية تتراوح شدتها ما بين 2.5 و4.5 درجات.

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