وزير الإعلام الكويتي: استمرار التعاون مع البحرين لتطوير قطاع السياحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري استمرار التعاون مع وزارة السياحة البحرينية؛ لتطوير قطاع السياحة الحيوي، مشيرًا إلى أن السياحة تعد صناعة كبيرة وقطاعًا تنمويًا يعزز من زيادة الناتج القومي.

وقال المطيري في تصريح اليوم الأربعاء عقب لقائه وزيرة السياحة البحرينية رئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض فاطمة الصيرفي خلال زيارتها للكويت - إن العلاقات الكويتية البحرينية التاريخية راسخة ومستمرة في ظل قيادتي البلدين.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تكاملية أخوية، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات المستمرة بين الجانبين لتعزيز التفاهم المشترك، وبحث أطر التعاون البناء في كافة الموضوعات المشتركة فيما يخص القطاع السياحي والقطاعات المتصلة به في البلدين، مثمنًا تطور القطاع السياحي في البحرين والذي تكلل هذا العام بتسمية (المنامة عاصمة السياحة الخليجية للعام 2024).

من جانبها.. قالت وزيرة السياحة البحرينية إن زيارتها لدولة الكويت تهدف لتعزيز التعاون بمجال الترويج والتسويق السياحي بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز التعاون السياحي الخليجي.

وأكدت أهمية بحث سبل الدفع بالعلاقات البحرينية الكويتية نحو آفاق أرحب من التعاون والتقدم من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات المشتركة في مختلف مجالات التنمية لاسيما ما يتعلق بالقطاع السياحي وتطوير السياحة البينية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ولفتت إلى أن مملكة البحرين باعتبارها عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2024 حريصة على إطلاق باقات سياحية مشتركة لتعزيز الهوية الخليجية وتوفير تجربة سياحية متكاملة للزوار والترويج لمنطقة الخليج العربي كوجهة واحدة.