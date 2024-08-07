مصرع شخص وإصابة 7 في انفجار غاز وإطلاق أعيرة نارية بـ فيينا

ياسر رشاد - القاهرة - لقى شخص مصرعه وأصيب 7 أخرون فى انفجار غاز بأحد المنازل بمنطقة اوتاكرينج فى العاصمة النمساوية فيينا.

وأفاد بيان للشرطة النمساوية اليوم الأربعاء، بأن القتيل هو مستأجر الشقة، وهو صربي (47 عاما) وقد فرضت قوات الامن طوقا امنيا واسعا على المنطقة .

وأوضح البيان أن القتيل ألقى أشياء من نافذة شقته إلى الشارع، كما أطلق طلقات نارية وخرب امدادات الغاز متعمدا - بحسب تأكيد الجيران - وقد وصلت الشرطة على الفور مع فرقة كبيرة من القوات الخاصة وطوقت منطقة كبيرة .

وأشار إلى أن دوافع الحادث غير معروفة وقد حاولت الشرطة التفاوض مع هذا الشخص الا أن الأمر فشل مما دفعها لاقتحام الشقة وتصفية الهجوم.

شرطة نيبال تعلن مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة شمال غرب كاتماندو

أعلنت شرطة نيبال، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة أشخاص إثر تحطم طائرة هليكوبتر شمال غرب العاصمة كاتماندو.

وقال المتحدث باسم شرطة نيبال دان بهادور كاركي - لصحيفة كاتماندو بوست النيبالية - إن الخمسة أشخاص الذين كانوا على متن المروحية، بينهم أربعة مواطنين صينيين، لقوا مصرعهم بعد تحطمها في حديقة شيفابوري الوطنية في نواكوت بعد ظهر اليوم.

وأبلغ الأهالي، الشرطة بعد رؤية الدخان من موقع الحادث، ووصلت الشرطة إلى الموقع وانتشلت جثث امرأة و4 رجال.