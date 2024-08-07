وزيرة خارجية بلجيكا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزيرة خارجية بلجيكا، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجرتها مع نظيرها الإسرائيلي، التزام بلادها بالعمل على الإفراج عن الرهائن المحتجزين، مشددة على أهمية تجنب التصعيد في المنطقة بأي ثمن.

وأعربت الوزيرة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي في غزة، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، معتبرة أن الاستمرار في العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.

وفي سياق حديثها، أكدت وزيرة خارجية بلجيكا أن بلادها ستواصل جهودها الدبلوماسية مع جميع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، معتبرة أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة للأزمة.

من جانبه، عبر نظيرها الإسرائيلي عن تقديره للموقف البلجيكي الداعم لإسرائيل، لكنه أشار إلى أن حكومته تعتبر حماية مواطنيها أولوية قصوى، وأنها ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد في المنطقة وتصاعد في أعمال العنف، حيث تدور اشتباكات مستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، ما يفاقم من الأوضاع الإنسانية الصعبة هناك.

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على بلدة كفر كلا جنوب لبنان

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غارة جوية على بلدة كفر كلا الواقعة جنوب لبنان، مما أدى إلى تدمير عدة مبانٍ وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة تسببت في حالة من الهلع بين السكان، خاصة مع استمرار التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وتأتي هذه الغارة في ظل تصاعد الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، حيث شهدت المنطقة الحدودية اشتباكات متكررة وقصف متبادل. وكانت البلدة المستهدفة قد شهدت هدوءًا نسبيًا في الأيام الماضية، قبل أن تعاود الطائرات الإسرائيلية قصفها اليوم.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال في بيان له أن الغارة استهدفت مواقع يعتقد أنها تحتوي على أسلحة أو مواقع تابعة لحزب الله. وأضاف البيان أن الهجوم يأتي في إطار ما وصفه بـ"الردع الضروري" لوقف أي تهديدات من الجانب اللبناني.