تركيا: سنطلب من العدل الدولية الانضمام لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان التركي، اليوم، أن أنقرة تعتزم تقديم طلب رسمي لمحكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل. جاء هذا الإعلان في تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة، حيث أكد أن تركيا تواصل دعمها للشعب الفلسطيني وتسعى لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها العدوانية في الأراضي المحتلة.

وأشار المسؤول التركي إلى أن انضمام تركيا إلى هذه القضية يمثل خطوة هامة في إطار الجهود الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وأضاف أن البرلمان التركي ينسق مع الجهات المعنية لتقديم جميع الأدلة والوثائق اللازمة لدعم هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد رئيس اللجنة أن إسرائيل تستخدم أساليب غير إنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك "سلاح التجويع والتعطيش"، بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وإجباره على التنازل عن حقوقه. ولفت إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، مما يستوجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

وتابع قائلاً: "إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني من خلال حرمانه من أبسط حقوقه في الغذاء والماء"، مشدداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في وقف هذه الجرائم.

وختم رئيس اللجنة القانونية تصريحاته بالتأكيد على أن تركيا ستظل داعمة للقضية الفلسطينية وستواصل العمل على جميع المستويات القانونية والدبلوماسية لحماية حقوق الفلسطينيين وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.

الرئيس الإيراني: طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الجرائم الإسرائيلية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، أن طهران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. وجاءت تصريحات بزشكيان خلال اجتماع حكومي، حيث شدد على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي المستمر" في المنطقة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وسيادتها. وأضاف أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم في المنطقة"، مؤكدًا أن إيران لن تتردد في الرد إذا ما استمرت إسرائيل في "تجاوز الخطوط الحمراء".

وتابع بزشكيان قائلاً: "لقد أثبتت إيران مرارًا وتكرارًا أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وعن حلفائها في المنطقة، والجرائم الإسرائيلية لن تمر دون عقاب".