الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة الصواريخ في حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل حسن فارس، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله، وذلك خلال غارة جوية نفذتها القوات الإسرائيلية على بلدة جويا في جنوبي لبنان.

وجاء في بيان الجيش أن الغارة استهدفت موقعًا عسكريًا يستخدمه حزب الله في البلدة، حيث كان حسن فارس موجودًا في الموقع وقت تنفيذ الهجوم. ووفقًا للبيان، فإن فارس كان يُعتبر من القادة البارزين في حزب الله والمسؤول عن تطوير وتنفيذ عمليات باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات، والتي شكّلت تهديدًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية جاءت ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف تحييد قدرات حزب الله العسكرية في جنوب لبنان، خاصة تلك المرتبطة بالصواريخ الموجهة والتي تُستخدم بشكل متزايد ضد أهداف إسرائيلية.

من جانبه، لم يصدر عن حزب الله أي تعليق رسمي حتى الآن حول مقتل حسن فارس، لكن المصادر المقربة من الحزب ذكرت أن الحادثة قد تؤدي إلى تصعيد كبير في المواجهة المستمرة بين الطرفين على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

أردوغان: تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في 7 أغسطس

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اللجنة القانونية في البرلمان التركي ستقوم بتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 7 أغسطس.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان يوم الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعًا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده تقف بجانب فلسطين وتدعم "الإخوة الفلسطينيين بكل ما تمتلكه من إمكانيات"، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة، شدد أردوغان على أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء "الهمجية التي أودت بحياة 40 ألف شخص بريء خلال الأشهر العشرة الماضية"، مضيفًا أن هذه الهجمات تظهر أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، "أسرى لإسرائيل وحفنة من الصهاينة المتعصبين".

وتطرق الرئيس التركي إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واعتبر أن هذا الحدث يمثل "تجاوزًا لحد جديد في أزمة غزة"، مشيرًا إلى أن هذا الاغتيال يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع.