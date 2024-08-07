إيران تجهز منطقة الدفاع الجوي الشرقية بأنظمة الرادار والصواريخ والمُسيرات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الإیرانية علي رضا صباحي بدء تزوید مواقع الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات لتحسين القدرات بما يتماشى مع التهديدات.

وقال قائد الدفاع الجوي في الجيش الإیراني خلال زيارته التفقدية للقاعدة الإستراتيجية "إن التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش أدت إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات".

وأضاف: "ساهمت أيضا في تحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية في ظل جهود المراكز العلمية والتعليمية والبحثية وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة".

وقال إن "التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة".

واختتم: "إن إنتاج القوة للمواجهة مع كافة أنواع التهديدات هو على الأجندة الجادة لهذه القوة".

ومن التصريحات الإيرانية التي توعدت إسرائيل برد طهران "الحتمي" على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، أكد متحدث لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي هذا الأمر في تصريح له يوم السبت الماضي.

واعتبر أن بلاده لا يراودها أي تأنيب للضمير في الدفاع عن سلامة أراضيها ومواطنيها وأنها لا تقدم استثناءات في هذا الجانب.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله في غارة جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل حسن فارس، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله، وذلك خلال غارة جوية نفذتها القوات الإسرائيلية على بلدة جويا في جنوبي لبنان.

وجاء في بيان الجيش أن الغارة استهدفت موقعًا عسكريًا يستخدمه حزب الله في البلدة، حيث كان حسن فارس موجودًا في الموقع وقت تنفيذ الهجوم. ووفقًا للبيان، فإن فارس كان يُعتبر من القادة البارزين في حزب الله والمسؤول عن تطوير وتنفيذ عمليات باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات، والتي شكّلت تهديدًا كبيرًا للقوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية جاءت ضمن سلسلة من الهجمات التي تستهدف تحييد قدرات حزب الله العسكرية في جنوب لبنان، خاصة تلك المرتبطة بالصواريخ الموجهة والتي تُستخدم بشكل متزايد ضد أهداف إسرائيلية.

من جانبه، لم يصدر عن حزب الله أي تعليق رسمي حتى الآن حول مقتل حسن فارس، لكن المصادر المقربة من الحزب ذكرت أن الحادثة قد تؤدي إلى تصعيد كبير في المواجهة المستمرة بين الطرفين على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.