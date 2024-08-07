قبرص: تلقينا طلبات لإجلاء المواطن من لبنان في حالة تصاعد الصراع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نيكوس كريستودوليدس رئيس قبرص، في تصريح لوكالة بلومبرغ، أن بلاده تلقت طلبات من أكثر من 10 دول تطلب المساعدة في إجلاء مواطنيها من لبنان، في حال تصاعد الصراع في المنطقة.

وأشار كريستودوليدس ، أن هذه الطلبات تعكس القلق المتزايد من الدول بشأن الوضع الأمني في لبنان والتوترات المستمرة في المنطقة. وأضاف أن قبرص، التي تقع على بُعد مسافة قريبة من لبنان، تستعد لتقديم الدعم اللازم إذا لزم الأمر، بما في ذلك توفير المساعدة اللوجستية وتنظيم عمليات الإجلاء.

وأوضح الرئيس القبرصي أن بلاده تعمل على تجهيز خطة طوارئ لضمان القدرة على الاستجابة السريعة لأي طلبات إجلاء قد ترد، مشددًا على أهمية التنسيق مع الدول المعنية لضمان سلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في لبنان، حيث تشهد المنطقة أزمات سياسية وأمنية متزايدة. ويعكس الاهتمام الدولي بالمساعدة في إجلاء المواطنين من لبنان القلق من إمكانية تفاقم الأوضاع الأمنية وتداعياتها على المدنيين.

البرلمان التركي: إسرائيل ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين منذ 70 عامًا

أكد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي، خلال تصريحاته اليوم، أن إسرائيل ترتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ 70 عامًا، وأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين تعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وشدد على أن الجمهورية التركية، دولة وشعبًا، تقف بكل قوة إلى جانب القضية الفلسطينية، معتبرًا أن دعم تركيا للفلسطينيين هو موقف ثابت ومستمر.

وأضاف رئيس اللجنة أن تركيا لم تتوانَ في دعم الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الإنسانية، وأشار إلى أن بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي سياق حديثه عن الجهود الدولية الرامية إلى مساءلة إسرائيل على جرائمها، أعرب رئيس اللجنة القانونية عن تفاؤله بأن تتمكن محكمة العدل الدولية من إجبار إسرائيل على تنفيذ قراراتها. وأوضح أن تركيا تعتقد بأن القضاء الدولي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تحركات تركيا على الساحة الدولية تأتي في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية. وختم رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي تصريحه بالتأكيد على أن الجمهورية التركية ستظل دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق العدالة واستعادة حقوقه المغتصبة.