إسرائيل تًعد خطة دبلوماسية استعدادًا لرد إيران وحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - تعمل إسرائيل ، خلال الفترة الحالية، على تجهيز خطة دبلوماسية، من خلال سفراءها في العديد من الدول، وذلك استعداداً للرد الموعود من حزب الله وإيران على عمليات القتل الأخيرة للعديد من كبار قادتهم من قبل قوات الاحتلال.

إسرائيل تستعد لخطة دبلوماسية حال رد إيران و حزب الله

ووزعت وزارة اخارجية إسرائيل وثيقة على سفرائها في جميع أنحاء العالم لإعداد الأرضية للرد الإسرائيلي المحتمل، حال هجوم إيران و حزب الله.

وأكدت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه،تمت صياغة النص في عدة اجتماعات شارك فيها وزير الخارجية يسرائيل كاتس ومسؤولين كبار آخرين، ويوضح أن إسرائيل لن تسمح بهجوم إيراني أو من حزب الله دون إجابة.

وقالت القناة إن الوثيقة التي تصور إيران باعتبارها "رأس الأفعى" و"المحرض الرئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي"، تطلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين العاملين في الخارج التأكيد على أنه "بينما تفضل إسرائيل دائمًا الحلول الدبلوماسية، فإنها تظل مصممة على حماية مواطنيها بأي ثمن، وتتصرف مثل أي دولة مسؤولة وديمقراطية وملتزمة بالقانون في ظل ظروف مماثلة".

يذكر أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، يبدو أنه يجر لبنان نحو مواجهة قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا. وأضاف غالانت أن تصعيد التوترات مع إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على لبنان، مشددًا على أن إسرائيل لن تتردد في الرد بقوة على أي تهديد لأمنها.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن تصرفات نصر الله وحزب الله تزيد من احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة، وهو أمر قد يتسبب في تداعيات سلبية على الشعب اللبناني والبنية التحتية للبلاد. وأكد غالانت أن إسرائيل تتابع عن كثب تطورات الوضع على الحدود الشمالية ولن تسمح بأي تهديد يطال أمنها القومي.

وفي السياق نفسه، حذر غالانت من أن لبنان سيكون هو من يدفع ثمن أي تصعيد قد يحدث، لافتًا إلى أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الوضع الأمني، حيث قد يؤدي ذلك إلى نتائج مدمرة على مختلف الأصعدة.