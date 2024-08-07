البرلمان التركي: إسرائيل ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين منذ 70 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي، خلال تصريحاته اليوم، أن إسرائيل ترتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني منذ 70 عامًا، وأن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين تعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. وشدد على أن الجمهورية التركية، دولة وشعبًا، تقف بكل قوة إلى جانب القضية الفلسطينية، معتبرًا أن دعم تركيا للفلسطينيين هو موقف ثابت ومستمر.

وأضاف رئيس اللجنة أن تركيا لم تتوانَ في دعم الفلسطينيين على مختلف الأصعدة، سواء السياسية أو الإنسانية، وأشار إلى أن بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي سياق حديثه عن الجهود الدولية الرامية إلى مساءلة إسرائيل على جرائمها، أعرب رئيس اللجنة القانونية عن تفاؤله بأن تتمكن محكمة العدل الدولية من إجبار إسرائيل على تنفيذ قراراتها. وأوضح أن تركيا تعتقد بأن القضاء الدولي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أن تحركات تركيا على الساحة الدولية تأتي في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية. وختم رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي تصريحه بالتأكيد على أن الجمهورية التركية ستظل دائمًا بجانب الشعب الفلسطيني حتى تحقيق العدالة واستعادة حقوقه المغتصبة.

حزب الله: قصفنا موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله، في بيان رسمي صدر اليوم، أنه قصف موقع المالكية الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة في الموقع. جاء هذا الإعلان في ظل التصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مؤكداً أن الحزب سيواصل الرد على أي خروقات أو اعتداءات تستهدف الأراضي اللبنانية. وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية ستظل في حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي تطور ميداني"، وأنها ملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان وأمن شعبه.

وذكر حزب الله أن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي تم بعد رصد دقيق لتحركات القوات الإسرائيلية في المنطقة، وأن الضربة الصاروخية أصابت الهدف بدقة، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين في الموقع.

وأكد البيان أن المقاومة ستواصل عملياتها ضد المواقع الإسرائيلية ما دامت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، مشدداً على أن "المعادلة العسكرية الجديدة التي فرضها حزب الله على العدو لن تسمح لإسرائيل بالتمادي في اعتداءاتها دون رد قوي".

في السياق نفسه، تصاعدت حدة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت المنطقة تبادلًا للقصف والاشتباكات، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة شاملة بين الطرفين.