الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: انتخاب السنوار يعكس الإرادة الراسخة لحركة حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن دعمها لانتخاب يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس، واصفةً هذه الخطوة بأنها تأكيد على وحدة الحركة وقدرتها على تجاوز المحن التي تواجهها، وقدرتها على التخلص من الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية .

في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية، شددت على أن انتخاب السنوار يأتي في وقت صعب ولكن يعكس الإرادة الراسخة لحركة حماس في التصدي للتحديات. وأضافت أن هذا الاختيار يُمثل تحدياً صارخاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي ويبرهن على عزم حماس على الاستمرار في مقاومتها حتى تحقيق أهدافها الوطنية.

وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن انتخاب السنوار يعكس أيضاً إصرار حماس على تعزيز موقفها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد قدرة الحركة على الاستمرار في نضالها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت أن الخطوة تعكس التزام حماس بمواصلة المقاومة والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية رغم الضغوط والتهديدات.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية التضامن الفلسطيني الداخلي، معتبرةً أن هذا الانتخاب يعزز من وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

شهيد ومصابين إثر قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس

أفادت وسائل إعلام عربية بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القصف، الذي وقع مساء اليوم، أسفر عن سقوط شهيد وإصابة عدة أفراد، بعضهم في حالة خطيرة. وقد تضررت المنازل والممتلكات في المنطقة جراء الهجوم، مما أثار موجة من الغضب والقلق بين سكان البلدة.

وقد انتشرت قوات الأمن والإسعاف في الموقع لتقديم المساعدة للجرحى والبحث عن أي ضحايا آخرين. كما تم إبلاغ المؤسسات الدولية والمحلية بالحادث، في ظل التصعيد المستمر في المنطقة.

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والأضرار في الأشهر الأخيرة.

قبرص: تلقينا طلبات من أكثر من 10 دول للمساعدة في إجلاء مواطنيها من لبنان

أعلن رئيس قبرص، في تصريح لوكالة بلومبرغ، أن بلاده تلقت طلبات من أكثر من 10 دول تطلب المساعدة في إجلاء مواطنيها من لبنان، في حال تصاعد الصراع في المنطقة.

وأشار الرئيس القبرصي إلى أن هذه الطلبات تعكس القلق المتزايد من الدول بشأن الوضع الأمني في لبنان والتوترات المستمرة في المنطقة. وأضاف أن قبرص، التي تقع على بُعد مسافة قريبة من لبنان، تستعد لتقديم الدعم اللازم إذا لزم الأمر، بما في ذلك توفير المساعدة اللوجستية وتنظيم عمليات الإجلاء.

وأوضح الرئيس القبرصي أن بلاده تعمل على تجهيز خطة طوارئ لضمان القدرة على الاستجابة السريعة لأي طلبات إجلاء قد ترد، مشددًا على أهمية التنسيق مع الدول المعنية لضمان سلامة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في لبنان، حيث تشهد المنطقة أزمات سياسية وأمنية متزايدة. ويعكس الاهتمام الدولي بالمساعدة في إجلاء المواطنين من لبنان القلق من إمكانية تفاقم الأوضاع الأمنية وتداعياتها على المدنيين.