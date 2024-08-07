حزب الله: قصفنا موقع المالكية الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله، في بيان رسمي صدر منذ قليل ، أنه قصف موقع المالكية الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة في الموقع. جاء هذا الإعلان في ظل التصعيد المتواصل بين حزب الله وإسرائيل على الحدود اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، مؤكداً أن الحزب سيواصل الرد على أي خروقات أو اعتداءات تستهدف الأراضي اللبنانية. وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية ستظل في حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي تطور ميداني"، وأنها ملتزمة بالدفاع عن سيادة لبنان وأمن شعبه.

وذكر حزب الله أن استهداف موقع المالكية الإسرائيلي تم بعد رصد دقيق لتحركات القوات الإسرائيلية في المنطقة، وأن الضربة الصاروخية أصابت الهدف بدقة، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين المتواجدين في الموقع.

وأكد البيان أن المقاومة ستواصل عملياتها ضد المواقع الإسرائيلية ما دامت الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، مشدداً على أن "المعادلة العسكرية الجديدة التي فرضها حزب الله على العدو لن تسمح لإسرائيل بالتمادي في اعتداءاتها دون رد قوي".

في السياق نفسه، تصاعدت حدة التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت المنطقة تبادلًا للقصف والاشتباكات، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة شاملة بين الطرفين.

رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان التركي: سنطلب من العدل الدولية الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أعلن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان التركي، اليوم، أن أنقرة تعتزم تقديم طلب رسمي لمحكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل. جاء هذا الإعلان في تصريحات أدلى بها رئيس اللجنة، حيث أكد أن تركيا تواصل دعمها للشعب الفلسطيني وتسعى لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها العدوانية في الأراضي المحتلة.

وأشار المسؤول التركي إلى أن انضمام تركيا إلى هذه القضية يمثل خطوة هامة في إطار الجهود الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. وأضاف أن البرلمان التركي ينسق مع الجهات المعنية لتقديم جميع الأدلة والوثائق اللازمة لدعم هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد رئيس اللجنة أن إسرائيل تستخدم أساليب غير إنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك "سلاح التجويع والتعطيش"، بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وإجباره على التنازل عن حقوقه. ولفت إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، مما يستوجب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

وتابع قائلاً: "إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لإبادة الشعب الفلسطيني من خلال حرمانه من أبسط حقوقه في الغذاء والماء"، مشدداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته في وقف هذه الجرائم.

وختم رئيس اللجنة القانونية تصريحاته بالتأكيد على أن تركيا ستظل داعمة للقضية الفلسطينية وستواصل العمل على جميع المستويات القانونية والدبلوماسية لحماية حقوق الفلسطينيين وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.