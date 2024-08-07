أردوغان: تركيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اللجنة القانونية في البرلمان التركي ستقوم بتقديم طلب انضمام تركيا إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 7 أغسطس.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان يوم الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعًا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده تقف بجانب فلسطين وتدعم "الإخوة الفلسطينيين بكل ما تمتلكه من إمكانيات"، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة، شدد أردوغان على أن تركيا تبذل قصارى جهدها لإنهاء "الهمجية التي أودت بحياة 40 ألف شخص بريء خلال الأشهر العشرة الماضية"، مضيفًا أن هذه الهجمات تظهر أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، "أسرى لإسرائيل وحفنة من الصهاينة المتعصبين".

وتطرق الرئيس التركي إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، واعتبر أن هذا الحدث يمثل "تجاوزًا لحد جديد في أزمة غزة"، مشيرًا إلى أن هذا الاغتيال يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع.

وأكد أردوغان أن سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي وصفها بـ"العدوانية وغير المعترف بالقوانين أو الأعراف"، تهدد استقرار المنطقة وتدفعها نحو سيناريوهات سيئة.

وأضاف أن إسرائيل أظهرت مرارًا رغبتها في مواصلة سياسة المجازر، متجاهلة المواقف البناءة لحركة حماس. وفي ختام حديثه، حذر أردوغان من العواقب الوخيمة إذا استمرت حكومة نتنياهو في مساعيها لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن الدعم المتناقض من القوى الدولية لهذه الحكومة يساهم في تأجيج الأزمة.

وزيرة خارجية بلجيكا تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتجنب التصعيد

أكدت وزيرة خارجية بلجيكا، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجرتها مع نظيرها الإسرائيلي، التزام بلادها بالعمل على الإفراج عن الرهائن المحتجزين، مشددة على أهمية تجنب التصعيد في المنطقة بأي ثمن.

وأعربت الوزيرة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي في غزة، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، معتبرة أن الاستمرار في العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من الضحايا ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.