5 شهداء بغارات على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 5 أشخاص، وأُصيب آخران، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2024، من جرّاء غارة إسرائيلية، استهدفت بلدة ميفدون جنوبي لبنان.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مقتضب لها، "ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على بلدة ميفدون إلى 5".

وبدوره قال حزب الله في بيان مقتضب: " قصفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وحققنا إصابة مباشرة".

ودوت صافرات الإنذار، عدة مرات في بلدات إسرائيلية حدودية مع لبنان، وكذلك في مناطق متفرقة في الجليل الأعلى، للتحذير من سقوط قذائف صاروخية وإطلاق طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض جسم جوي مشبوه، اجتاز الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى.

المصدر : وكالات