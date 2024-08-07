مزايدة علنية لتأجير مبنى صيدناوى في طهطا بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن المحاسب عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، إجراء مزايدة محلية علنية؛ لتأجير بمبنى صيدناوى التابع للوحدة المحلية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في تصريحات صحفية أنه سوف يتم تأجير محلات البدروم والدور الأرضي والدور الأول علوي والدور الثانى علوي منفردًا والسطوح منفردًا.

وأضاف "عوض" أن المزايدة العلنية على المكان المشار إليه سوف تكون يوم الأحد الموافق 18/8/2024، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

ولفت "عوض" أن تأجير مبنى صيدناوي بمدينة طهطا والذي يتبع الوحدة المحلية يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج وحرصا على تعظيم الإيرادات وموارد الدولة والحفاظ عليها.