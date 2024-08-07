اعتماد كليتي الهندسة والتمريض بجامعة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بمقر وزارة التعليم العالي بالقاهرة.

شهد اللقاء مناقشة سبل دعم جامعة الوادي الجديد وسرعة اعتماد كليات الهندسة والتمريض؛ للتوسع في توفير التخصصات المختلفة وتخريج كوادر مؤهلة من أبناء المحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره للتعاون المثمر مع الوزارة لدعم وتطوير قطاع التعليم الجامعي بالمحافظة.

كما تباحث الطرفان تنسيق الجهود للبدء في تنفيذ مشروع (أرض الجامعات المصرية) الذي تم وضع حجر الأساس له فبراير الماضي خلال زيارة المجلس الأعلى للجامعات للمحافظة؛ بهدف تخصيص ١٠٠٠ فدان لكل جامعة مشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي وتطبيق التجارب الزراعية والتكنولوجية.