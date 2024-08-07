غارات جوية إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الأربعاء غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي حلتا وكونين جنوبي لبنان، كما استهدفت بلدة كفر كلا جنوبي البلاد.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي محيبيب وعيترون في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة، بحسب ما أعلن مراسل قناة (المنار) المحلية التابعة لحزب الله.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيانات منفصلة أن "القصف المدفعي الفوسفوري الإسرائيلي الذي استهدف اليوم بلدة شبعا الجنوبية، أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت دخوله إلى طوارئ مستشفى مرجعيون الحكومي للعلاج".

وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت بعد ظهر اليوم على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان. كما خرق جدار الصوت على دفعتين فوق منطقتي جزين وصيدا في أجواء جنوب لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم الأربعاء موقعي الراهب وجل العلام بالقذائف المدفعية.