ذات سيادة ومتصلة الأراضي.. وزير الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أنه لا بديل عن حل الدولتين بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة الأراضي، واعتراف كافة الدول بالدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد للتوصل إلى السلام في المنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية من وزير الشئون الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطانى ديفيد لامى، موضحا أن هذا الاتصال هو الثاني بين الوزيرين خلال فترة قصيرة، بما يعكس العلاقات المهمة التي تربط مصر والمملكة المتحدة، أخذاً في الاعتبار الاهتمام المشترك لتبادل وجهات النظر والتقييمات إزاء تطورات القضايا الإقليمية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن وزير الخارجية حرص، خلال الاتصال، على استعراض التطورات الخاصة بالحرب في قطاع غزة، وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع، محذرا من خطورة استمرار الحرب في قطاع غزة، وما تؤدى إليه من توتر وتصعيد على مسارح عديدة في المنطقة، بما في ذلك لبنان وأمن الملاحة فى البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أكد كذلك على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها دفع الحكومة الإسرائيلية الى التجاوب مع مساعي وقف الحرب بشكل فورى، كما أطلع نظيره البريطاني على الاتصالات التي أجراها مع وزراء خارجية العديد من دول المنطقة وخارجها على مدار الأيام الماضية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية.

ومن جهته، قدم وزير الخارجية البريطاني الشكر لمصر لجهودها على كافة المستويات لحل الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط، خاصة وأن لمصر دور محورى كونها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار بالمنطقة، كما ثمن الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية والمساعي المصرية الحثيثة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأعرب وزير خارجية بريطانيا عن قلقه من خروج الوضع في لبنان عن السيطرة، مشددا على أهمية استقرار وأمن لبنان.

وتطرق الاتصال الهاتفي أيضا إلى الأوضاع في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، لاسيما مع استضافة مصر لأول مرة مؤتمر يجمع القوى المدنية والسياسية السودانية بالقاهرة منذ بداية الأزمة، والتأكيد المصرى على أهمية وقف إطلاق النار، وتحقيق النفاذ السريع للمساعدات الإنسانية للمدنيين في السودان.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني عن تقديره للجهود المصرية وحرصه على إطلاع الدكتور عبد العاطى على اتصالاته مع نظيره الأمريكي بشأن الأوضاع في السودان، خاصة مع تدهور الأوضاع الإنسانية وتفاقم خطر المجاعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين تبادلا، في نهاية الاتصال، التقييمات والتقديرات حول كيفية تخفيف حدة التوتر الإقليمي القائم ونزع فتيل الأزمة، واتفقا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.