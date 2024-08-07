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تركيا تنضم رسميًا إلى دعوة جنوب أفريقيا بمحكمة العدل ضد إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قدمت تركيا، اليوم الأربعاء، طلبًا رسميًا، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تم رفعها للتحقيق في ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية خلال حربها على غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أنها ستقدم طلبًا لدى محكمة العدل من أجل التدخل في قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.

وقدم الطلب السفير التركي، لدى المحكمة، طلبًا رسميًا بالانضمام في ظل "أهمية القضية بشكل جاد، وحرصًا من أنقرة ألا تمر جرائم إسرائيل دون عقاب".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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