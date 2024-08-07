شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. كتلة الحوار تفتتح العرض المسرحى "مجلس العقلاء" للتوعية بدور المحليات والان مع تفاصيل الخبر

تفتتح كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، مساء غدا الخميس، المسرحية الكوميدية والاستعراضية "مجلس العقلاء" على مسرح جلال الشرقاوى بوسط القاهرة.

وأوضحت الكتلة، أن المسرحية توعوية فى قالب كوميدى استعراضى تتناول المجالس المحلية المنتخبة وعلاقتها بمصالح المواطن ودورها فى المحافظات على اعتبارها همزة الوصل بين المواطنين والأحياء والقري.

وأشارت كتلة الحوار إلى أهمية استخدام الفن كقوة إيجابية ناعمة تبنى الأوطان خاصة وأن المسرح أداة هامة لتوصيل رسائل هامة للمشاهدين والمتابعين.

وأوضح باسل عادل مؤسس ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أن المسرحية تأتى فى إطار التوعية بالمجالس الشعبية المحلية، مشيرا إلى أن البروفات استغرقت أكثر من ٣ أشهر ومولتها الكتلة فى إطار دعم وتنمية الحياة السياسية.

يستمر العرض لمدة يومين على مسرح جلال الشرقاوى بحضور قادة الرأى والفكر ورجال السياسة والمجتمع المدنى والبرلمان.