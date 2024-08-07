شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية يجرى اتصالا هاتفيا مع البابا تواضروس الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، اتصالًا هاتفيًا مع قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وتوجه المستشار محمود فوزى، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى وجميع أقباط مصر، بمناسبة أول أيام صوم السيدة العذراء، داعيًا الله أن يجعلها أيامًا مباركة مليئة بالخير والسلام، ومؤكدًا على دور الكنيسة وقداسة البابا فى تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح والمحبة بين جميع أبناء الوطن.

كما أعرب الوزير عن المحبة الكبيرة والتقدير العميق لمكانة السيدة العذراء بالدين الإسلامى، وأنها تمثل نقطة التقاء وأرضية مشتركة لجميع الأديان السماوية، فهى رمز للطهارة والنقاء، وما تمثله من قدوة روحية عظيمة لكل المصريين.

من جانبه، أبدى قداسة البابا تواضروس الثانى تقديره العميق لهذا الاتصال الهام، وما حمله من مشاعر طيبة، متمنيًا للمستشار محمود فوزى دوام التوفيق والسداد فى مهامه المقبلة.