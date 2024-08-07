شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون: الرئيس السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته والان مع تفاصيل الخبر

أكد سياسيون أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لا تتوقف من أجل دعم القضية الفلسطينية والسعي الدؤوب لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشيرة إلى أن اتصالاته الاخيرة تعكس حرصه الدائم على تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته.

وأوضحت نصر، أن اتصالات الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني لبحث وقف إطلاق النار الفوري على غزة، تأكيد على الموقف المصري الواضح والثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وثمنت عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية المصرية المستمرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط والمنطقة، مؤكدة أن مصر دولة ذات سيادة وتحترم اتفاقية السلام ولابد من العودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حذرت منذ بداية الأزمة حول خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما ينذر بدخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وعلى الرغم من ذلك نجد غطرسة وتعنت من الجانب الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب جرائمه المخلة بالإنسانية والأعراف الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الاحتلال لم يتوقف عن جرائم الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة منذ بداية العدوان، في ظل أن العمليات الإسرائيلية العسكرية تشهد نمط تصاعدي أدى لتصاعد حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع على كافة المستويات، وتزايد عمليات النزوح، مؤكدا أهمية التحركات الإقليمية والدولية التي تقودها مصر في الفترة الراهنة للضغط على المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار، ومنع مساعى الاحتلال للتهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف أن الرؤية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية لن تحيد عن موقفها، خاصة أن القاهرة تؤكد دائما في كل المحافل الدولية أن حل الصراع في المنطقة لن يكون خارج إطار إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بجميع حقوقه، وضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار واللجوء للمسار التفاوضي من جديد لحل القضية الفلسطينية والعمل على مبدأ حل الدولتين، والتصدي لكافة المخططات الإسرائيلية للتهجير القسري وتصفية القضية على حساب استقرار وأمن الدول المجاورة.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية سواء الإنسانية أو الدبلوماسية لم تتوقف منذ بداية العدوان، وكانت مصر أكثر دولة ترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وجميع منظمات المجتمع المدني تشارك في تقديم المساعدات، والدور الكبير الذي تبذله الدبلوماسية المصرية سواء من خلال لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الزعماء أو دعم القضية في المحافل الدولية.

وأوضح ، أن الاحتلال صعد من حربه ضد الفلسطينيين بكل فئاتهم وعلى رأسهم الصحفيين الفلسطينيين، في ظل مساعيه لاغتيال كل عين تنقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت نقل الصورة كما هى للعالم أجمع، وكشفت حجم العدوان الغاشم الذي يمارس أبشع الممارسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، لذلك عملت قوات الاحتلال قتل تلك الحقيقة من خلال التركيز على استهداف الصحفيين، بالإضافة إلى منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة حتى لا تنكشف جرائمهم أمام العالم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي اتصالاً هاتفياً مساء أمس من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، أمس، بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان، لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط، وأكد الزعيمان أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، وخاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري، ومستدام، لإطلاق النار بالقطاع، لنزع فتيل التصعيد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة، مشددين على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.