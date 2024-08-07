نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: الاستمرار في الاضراب لغاية نهار الاثنين المقبل

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، أنّه "من ضمن الاجتماعات المفتوحة للمجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وبعد الوعد بالاجتماع الذي كان مقررا اليوم الاربعاء بتاريخ 7/8/2024 مع وزير المالية وعدم حصوله لأسباب مجهولة، قررت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاستمرار في الاضراب لغاية نهار الاثنين الموافق 12/8/2024 ضمنا افساحا في المجال للمفاوضات الموعودة بها من قبل وزير المالية".
وأضافت "إن النقابة تطلب من كافة العمال والمستخدمين الاعتصام داخل مراكز العمل على كافة الاراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل وعدم إجراء أي مناورة قبل التنسيق مع النقابة".
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