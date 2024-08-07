مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة احتمال وارد إذا استمر تراجع التضخم

اشار محافظ البنك المركزي الفنلندي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أولي رين في كلمة أدلى بها اليوم، الى إن المركزي الأوروبي قد يستمر في خفض سعر الفائدة إذ تعززت الثقة في تراجع التضخم في المستقبل القريب.

واوضح رين "ما زال التضخم يتباطأ لكن الطريق إلى تحقيق هدف اثنين بالمئة هذا العام لا يزال صعبا". وأضاف أن خفض الفائدة قد يساعد اقتصاد منطقة اليورو على التعافي، ولا سيما القطاع الصناعي الذي يشهد نموا "هشا"، وكذلك الاستثمارات الضعيفة.