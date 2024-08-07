كيربي: موقفنا من المفاوضات بشأن غزة لم يتغير بتعيين السنوار رئيسًا لحماس

أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، إلى أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار "كان مهندس هجمات ٧ تشرين الأول وكان دائما صاحب القرار فيها"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.
ولفت إلى أنّه "ينبغي للسنوار كصاحب قرار أن يقبل باتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى"، معلنًا أنّ "موقفنا من المفاوضات لم يتغير بتعيين السنوار رئيسًا لحماس وعليه قبول الصفقة وإطلاق الأسرى".
وحول المحادثات بشأن حرب غزة، ذكر كيربي "أننا قطعنا شوطا طويلا في سد الفجوات بين الجانبين وهناك اقتراح جيد معروض عليهما قبوله".
إلى ذلك، كشف "أننا نقلنا مقدرات كبيرة للمنطقة وسندافع عن إسرائيل في حال تعرضت لأي هجوم".
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