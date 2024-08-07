استهدفت غارة جوية إسرائيلية أطراف بلدة كونين في جنوب لبنان وأخرى بلدة يارون، في حين استهدف قصف مدفعي ساحة بلدة محيبيب والمنازل المجاورة. هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف مزرعة حلتا في منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، مستهدفا احراج الصنوبر والسنديان في الأماكن الحرجية بقصد إشعال الحرائق فيها.

كانت هذه تفاصيل خبر غارتان إسرائيليتان استهدفتا كونين ويارون وقصف مدفعي على محيبيب وأطراف حلتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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