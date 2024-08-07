بري بحث تطورات الأوضاع خلال لقائه سفراء البرازيل بلجيكا وفنزويلا

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، سفير البرازيل لدى لبنان تارسيسيو كوستا Tarcisio Costa، حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقة الثنائية بين البلدين.
واستقبل ايضا السفير البلجيكي الجديد في لبنان ارنوط باول في زيارة برتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة في لبنان، كما كانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين لبنان بلجيكا.
والتقى بري سفير فنزويلا في لبنان خيسوس غريغوريو غونزاليس، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفنزويلا.
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