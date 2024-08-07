بزشكيان لماكرون: على الدول الغربية التوقف عن دعم الكيان الصهيوني إذا أرادت منع انتشار الحرب

أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ "إيران تحتفظ بحقها في الرد المناسب على الجرائم الإسرائيلية"، مضيفًا "على الدول الغربية التوقف عن دعم الكيان الصهيوني إذا أرادت منع انتشار الحرب والفوضى بالمنطقة".

ولفت، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إلى أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تجنّب الحرب ومحاولة إحلال السلام والأمن العالميين أحد مبادئها الأساسية، لكنها في إطار المعاهدات والقوانين الدولية لن تسكت أبدا على الاعتداء على مصالحنا وأمننا".