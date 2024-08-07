بوتين: التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية استفزاز كبير

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنّ التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية استفزاز كبير.
وأوضح، خلال اجتماع أمني حول الوضع عند الحدود، أنّ القوات الأوكرانية تنفذ "قصفًا عشوائيًا على أهداف مدنية" في منطقة كورسك.
وكان قد أوضح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع، أنّ "وحدات من القوات الأوكرانية قوامها ألف عسكري شنت هجومًا على كورسك صبيحة 6 آب بهدف الاستيلاء على أراضي المقاطعة"، معلنًا أنّه "تم إحباط محاولة تقدم القوات المسلحة الأوكرانية إلى داخل الأراضي الروسية، والعملية في مقاطعة كورسك ستنتهي بهزيمة العدو".
ولفت، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أنّ "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال محاولة الهجوم على كورسك بلغت 315 عسكريا بين قتيل وجريح"، مشيرًا إلى أنّ "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت 54 مدرعة بينها 7 دبابات خلال محاولة الهجوم على مقاطعة كورسك".
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