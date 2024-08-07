خارجية أميركا عرضت مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة قرصنة إنترنت إيرانية

عرضت وزارة الخارجية الأميركية، مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة قرصنة إنترنت إيرانية. وفي هذا الصدد، أوضح وزارة الخارجية أنّ "مجموعة Cyber Avengers المرتبطة بمسؤولين عسكريين إيرانيين استهدفت أنظمة حيوية أميركية".

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