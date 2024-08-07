زلزال يضرب أضنة التركية

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، منطقة كوزان التابعة لولاية أضنة جنوبي تركيا، اليوم الأربعاء، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية. وبحسب بيان نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فقد وقع الزلزال عند الساعة 0532 بالتوقيت المحلي (3+ بتوقيت جرينتش). وأضاف البيان أن مركز الزلزال في منطقة كوزان، ووقع على عمق 6ر7 كيلومتر. وفي حديث مع الأناضول، أفاد قائم مقام منطقة كوزان بهاء الدين ألب أرسلان كويلو، بأنهم لم يتلقوا أي أنباء سلبية إثر الزلزال.