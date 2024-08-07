انطلاق اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث جرائم إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت في جدة، منذ قليل ، فعاليات اجتماع وزاري استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يهدف إلى بحث الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة الإيرانية.

يشارك في الاجتماع وزراء الخارجية من الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات دبلوماسية دولية. ويركز الاجتماع على استعراض الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والممتلكات.

كما يناقش الاجتماع الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة الإيرانية، والتي أثارت ردود فعل دولية واسعة. ومن المتوقع أن يتناول الوزراء سبل تعزيز المواقف المشتركة للدول الأعضاء واتخاذ إجراءات دبلوماسية منسقة للتعامل مع التصعيد.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الوضع في الشرق الأوسط توتراً متزايداً، حيث تسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة.

الحكومة البريطانية تكلف فريق معلومات الأمن القومي بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي إثر أعمال الشغب

ذكرت صحيفة "التلغراف" أن الحكومة البريطانية قد كلفت فريق معلومات الأمن القومي عبر الإنترنت بمهمة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية أعمال الشغب الأخيرة.

وأفادت الصحيفة بأن القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الأمن ومراقبة الأنشطة التي قد تسهم في تفاقم الفوضى. ويهدف الفريق إلى متابعة المحتوى الذي يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية، وتحديد أي تهديدات محتملة قد تؤثر على الاستقرار العام.

وأوضحت "التلغراف" أن أعمال الشغب الأخيرة قد أثارت قلقاً واسعاً لدى السلطات البريطانية، مما دفعها إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة الإلكترونية التي قد تكون مرتبطة بالأحداث. ويشمل الفريق الجديد مختصين في تحليل البيانات ومراقبة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع للحكومة البريطانية لمواجهة التهديدات الأمنية وحماية النظام العام، خاصة في ظل التصاعد المستمر للأحداث وتزايد المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الداخلي.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: انتخاب السنوار رئيساً لحماس تأكيد على وحدة الحركة وقدرتها على تجاوز المحنة

أعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن دعمها لانتخاب إسماعيل هنية رئيساً لحركة حماس، واصفةً هذه الخطوة بأنها تأكيد على وحدة الحركة وقدرتها على تجاوز المحن التي تواجهها.

في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية، شددت على أن انتخاب هنية يأتي في وقت حرج ويعكس الإرادة الراسخة لحركة حماس في التصدي للتحديات. وأضافت أن هذا الاختيار يُمثل تحدياً صارخاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي ويبرهن على عزم حماس على الاستمرار في مقاومتها حتى تحقيق أهدافها الوطنية.

وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن انتخاب هنية يعكس أيضاً إصرار حماس على تعزيز موقفها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد قدرة الحركة على الاستمرار في نضالها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت أن الخطوة تعكس التزام حماس بمواصلة المقاومة والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية رغم الضغوط والتهديدات.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية التضامن الفلسطيني الداخلي، معتبرةً أن هذا الانتخاب يعزز من وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.