قائد الأسطول الخامس الأمريكي يعلن القضاء على بعض قدرات الحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قائد الأسطول الخامس الأمريكي، في تصريح له، عن نجاح القوات الأمريكية في القضاء على جزء من قدرات الحوثيين خلال العمليات الأخيرة. وأوضح أن المهمة الرئيسية للأسطول الخامس هي القضاء على كامل قدرات الحوثيين لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن في الممرات البحرية الحيوية.

وأشار القائد إلى أن الأسطول الخامس يواصل عمله بكفاءة عالية لمواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن الملاحة البحرية وحماية المصالح الدولية في المنطقة. وأضاف أن التعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين يعزز من فعالية هذه الجهود ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.

وزير الخارجية التركي يدعو المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه مع سفراء دول الجامعة العربية في أنقرة، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره الفعّال لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الوضع في غزة يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لوقف التصعيد والضغط على إسرائيل وداعميها.

وأشار فيدان إلى أن تركيا تتابع بقلق بالغ تصاعد الأعمال العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا. وشدد على أهمية ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل من أجل وقف الهجمات وضمان احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

كما أبدى فيدان استعداد تركيا للتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة والضغط على الأطراف المعنية لتحقيق حل سلمي.

انطلاق اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث جرائم إسرائيل

انطلقت في جدة، اليوم، فعاليات اجتماع وزاري استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يهدف إلى بحث الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة الإيرانية.

يشارك في الاجتماع وزراء الخارجية من الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات دبلوماسية دولية. ويركز الاجتماع على استعراض الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والممتلكات.

كما يناقش الاجتماع الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة الإيرانية، والتي أثارت ردود فعل دولية واسعة. ومن المتوقع أن يتناول الوزراء سبل تعزيز المواقف المشتركة للدول الأعضاء واتخاذ إجراءات دبلوماسية منسقة للتعامل مع التصعيد.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الوضع في الشرق الأوسط توتراً متزايداً، حيث تسعى منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها المنطقة.