حزب الله يبارك انتخاب يحي السنوار رئيساً لحركة حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد حزب الله اللبناني بانتخاب يحيى السنوار زعيما سياسيا جديدا لحركة حماس، مؤكدا أن ذلك يدل على فشل إسرائيل في القضاء على قيادة الحركة.

حزب الله يبارك انتخاب السنوار زعيماً سياسياً لحماس

وأعلن حزب الله الأربعاء أن تعيين السنوار يوضح فشل محاولات إسرائيل لاغتيال قادة حركة المقاومة.

خلف السنوار إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في هجوم نسب إلى إسرائيل.

وأكد حزب الله أن انتخاب السنوار يبعث برسالة قوية إلى إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما.

ويدل على أن حماس موحدة في قراراتها ومتمسكة بمبادئها وعازمة على مواصلة طريق المقاومة.

وأشار حزب الله إلى أن توقيت انتخاب السنوار في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة يعزز من عزيمة الفلسطينيين ودول المنطقة.

ودعا إلى توحيد الجهود لمواصلة المقاومة حتى تحرير فلسطين كاملة.

وأعلنت حماس الثلاثاء اختيار السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفا لهنية.

يذكر أن أصبح السنوار، وهو قائد عسكري رفيع المستوى في حماس، زعيم حماس في غزة في فبراير2017.

وكان السنوار من أبرز مهندسي عملية عاصفة الأقصى، التي أطلقتها حماس ردًا على القمع الإسرائيلي الطويل الأمد للفلسطينيين.

وأعربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن دعمها لانتخاب يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس، واصفةً هذه الخطوة بأنها تأكيد على وحدة الحركة وقدرتها على تجاوز المحن التي تواجهها، وقدرتها على التخلص من الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية .

في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية، شددت على أن انتخاب السنوار يأتي في وقت صعب ولكن يعكس الإرادة الراسخة لحركة حماس في التصدي للتحديات. وأضافت أن هذا الاختيار يُمثل تحدياً صارخاً لدولة الاحتلال الإسرائيلي ويبرهن على عزم حماس على الاستمرار في مقاومتها حتى تحقيق أهدافها الوطنية.

وأشارت الجبهة الديمقراطية إلى أن انتخاب السنوار يعكس أيضاً إصرار حماس على تعزيز موقفها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد قدرة الحركة على الاستمرار في نضالها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني. وأضافت أن الخطوة تعكس التزام حماس بمواصلة المقاومة والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية رغم الضغوط والتهديدات.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أهمية التضامن الفلسطيني الداخلي، معتبرةً أن هذا الانتخاب يعزز من وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.