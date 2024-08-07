رئيس إيران يوجه رسالة لأمريكا والغرب بوقف دعم إسرائيل بالسلاح

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مسعود بزشكيان رئيس إيران الجديد، اليوم الأربعاء رسالة لدول الغرب و الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم إسرائيل بالسلاح.

مكالمة بزشكيان وماكرون

وقال رئيس إيران في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون: “ الولايات المتحدة والدول الغربية يجب أن تتوقف فورًا عن تسليم الأسلحة للنظام الإسرائيلي إذا سعت إلى السلام والأمن”.

وقال رئيس إيران لماكرون: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تجنب الحرب والجهود المبذولة لإرساء السلام والأمن العالميين من مبادئها الأساسية. ومع ذلك، وفي إطار المعاهدات والقوانين الدولية، لن تظل صامتة أبدًا في مواجهة الانتهاكات ضد مصالحها وأمنها".

وأكد رئيس إيران أن الولايات المتحدة والدول الغربية دعمت هذا النظام في ارتكاب الجرائم والإبادة الجماعية والإرهاب بدلاً من إدانة تصرفات النظام الإجرامية.

وأردف رئيس إيران بزشكيان أن إيران لعبت باستمرار دورًا حاسمًا في تعزيز "السلام والاستقرار والأمن" في المنطقة والعالم، مشددًا على أن إيران تحتفظ بحق الرد المتناسب على عمل العدوان من قبل النظام الإسرائيلي.

وقال: "إن الولايات المتحدة والدول الغربية تدعم نظامًا لا يلتزم بأي من القوانين واللوائح الدولية، ولم يمتنع عن أي أعمال إجرامية في المنطقة من خلال تبني نهج متناقض ومزدوج".

وأضاف الرئيس أن الدول الغربية تدعو الدول التي استهدفتها الأعمال الإرهابية إلى الامتناع عن الرد وممارسة ضبط النفس.

وأكد بزشكيان أنه إذا كانت الولايات المتحدة والدول الغربية تريد منع الحرب وانعدام الأمن في المنطقة، فيجب عليها التوقف فورًا عن بيع الأسلحة ودعم النظام الصهيوني وإجبار هذا النظام على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف إطلاق النار.

وحذر من أنه طالما استمر الكيان الصهيوني المدعوم سياسيا وماليا وعسكريا من الغرب في أعمال الإبادة الجماعية والإرهاب في غزة وأماكن أخرى، فإن المنطقة والعالم لن يشهدا الاستقرار والأمن والسلام.

وتلقى مسعود بزشكيان، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن قلقه إزاء التصعيد في المنطقة بعد مقتل الزعيم السياسي لحركة حماس وحث إيران على ضبط النفس، وأكد بزشكيان أن اغتيال هنية -الذي كان في إيران كضيف رسمي- كان محاولة من قبل النظام الصهيوني الإسرائيلي لتأجيج نيران الحرب في المنطقة.