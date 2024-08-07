الصفدي: ننتظر دعم الدول الإسلامية لحقنا في الرد على عدوان إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - صرح على باقرى، القائم بأعمال وزير خارجية إيران، بأن بلاده تتوقع دعماً من الدول الإسلامية لحقها في الرد القانوني والمناسب على العدوان الإسرائيلي. وأضاف الصفدي أن تصرفات إيران تأتي في إطار الدفاع عن سيادتها وأمنها، بالإضافة إلى حماية استقرار المنطقة وأمنها.

وأشار باقرى إلى أن إيران تعتبر هذا الرد ليس فقط دفاعاً عن نفسها، بل أيضاً عن استقرار المنطقة بأكملها. وأكد الصفدي أن المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الإسلامية، يجب أن تدعم حقوق إيران في مواجهة الاعتداءات التي تواجهها.

قائد الأسطول الخامس الأمريكي يعلن القضاء على بعض قدرات الحوثيين ويؤكد استمرار المهمة للحفاظ على الأمن في الممرات البحرية

أعلن قائد الأسطول الخامس الأمريكي، في تصريح له، عن نجاح القوات الأمريكية في القضاء على جزء من قدرات الحوثيين خلال العمليات الأخيرة. وأوضح أن المهمة الرئيسية للأسطول الخامس هي القضاء على كامل قدرات الحوثيين لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن في الممرات البحرية الحيوية.

وأشار القائد إلى أن الأسطول الخامس يواصل عمله بكفاءة عالية لمواجهة التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن الملاحة البحرية وحماية المصالح الدولية في المنطقة. وأضاف أن التعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين يعزز من فعالية هذه الجهود ويضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.

وزير الخارجية التركي يدعو المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه مع سفراء دول الجامعة العربية في أنقرة، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره الفعّال لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضح فيدان أن الوضع في غزة يتطلب تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لوقف التصعيد والضغط على إسرائيل وداعميها.

وأشار فيدان إلى أن تركيا تتابع بقلق بالغ تصاعد الأعمال العسكرية في غزة، والتي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا. وشدد على أهمية ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل من أجل وقف الهجمات وضمان احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

كما أبدى فيدان استعداد تركيا للتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة والضغط على الأطراف المعنية لتحقيق حل سلمي.