البيت الأبيض يطلب توضيح من أوكرانيا حول الهجوم علي "كورسك"

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، بأن أمريكا تعتزم طلب توضيحات من كييف بشأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.



البيت الأبيض يتواصل مع أوكرانيا بشأن الهجوم على كورسك

وقال كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي: "آخر شيء أود إضافته هو أننا نعتزم الاتصال بشركائنا الأوكرانيين للحصول على فهم أفضل لما حدث".

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن موقف واشنطن بشأن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للأسلحة الأمريكية على الأراضي الروسية في ضوء الهجوم على مقاطعة كورسك لم يتغير.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "سياستنا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية لم تتغير على الإطلاق".

يذكر أن أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي وسكرتير مجلس الأمن الروسي ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ورئيس هيئة الأركان حول الوضع في مقاطعة كورسك.

بوتين يجتمع بالأمن الروسي



وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق، إنه سيستمع إلى تقرير من وكالات إنفاذ القانون حول الوضع الجاري في مقاطعة كورسك.

ويجري الاجتماع بحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف.





وأفاد رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء بوقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية وتكبدها خسائر في عديدها بلغت 315 جنديا بينهم 100 قتيل.

وأبلغ غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع رسمي أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور كورسك بلغت 315 عسكريا بين قتيل وجريح.

وأضاف أن القوات الأوكرانية خسرت 54 مدرعة بينها 7 دبابات خلال محاولة الهجوم على مقاطعة كورسك.

وأردف غيراسيموف:"بفضل إجراءات وحدات حماية الحدود الحكومية بالتعاون مع حرس الحدود ووحدات التعزيز، وبفضل ضربات الطيران وقوات الصواريخ ونيران المدفعية، تم إيقاف تقدم العدو في عمق الأراضي الروسية باتجاه محور كورسك".

وأكد غيراسيموف أنه سيتم الانتهاء من العملية بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف حول الوضع في مقاطعة كورسك.