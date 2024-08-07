بوتين يجتمع مع الأمن الروسي لمناقشة الأوضاع في مقاطعة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع وزير الدفاع الروسي وسكرتير مجلس الأمن الروسي ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ورئيس هيئة الأركان حول الوضع في مقاطعة كورسك.

بوتين يجتمع بالأمن الروسي

وقال بوتين خلال اجتماع مع مجلس الوزراء في وقت سابق، إنه سيستمع إلى تقرير من وكالات إنفاذ القانون حول الوضع الجاري في مقاطعة كورسك.

ويجري الاجتماع بحضور وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف.

وأفاد رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف اليوم الأربعاء بوقف تقدم القوات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية وتكبدها خسائر في عديدها بلغت 315 جنديا بينهم 100 قتيل.

وأبلغ غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع رسمي أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال محاولة الهجوم على محور كورسك بلغت 315 عسكريا بين قتيل وجريح.

وأضاف أن القوات الأوكرانية خسرت 54 مدرعة بينها 7 دبابات خلال محاولة الهجوم على مقاطعة كورسك.

وأردف غيراسيموف:"بفضل إجراءات وحدات حماية الحدود الحكومية بالتعاون مع حرس الحدود ووحدات التعزيز، وبفضل ضربات الطيران وقوات الصواريخ ونيران المدفعية، تم إيقاف تقدم العدو في عمق الأراضي الروسية باتجاه محور كورسك".

وأكد غيراسيموف أنه سيتم الانتهاء من العملية بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس فلاديمير بوتين مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف حول الوضع في مقاطعة كورسك.