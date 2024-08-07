ما أسباب العصبية؟.. أخصائية أمراض نفسية توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني :

أكدت الدكتورة تقي شرف الدين، أخصائي الأمراض النفسية، أن العصبية قد تكون ناتجة عن مجموعة متنوعة من الأسباب تشمل العوامل الوراثية، السلوكية، والمرضية، موضحة: "العصبية يمكن أن تنجم عن عدة عوامل، بدءاً من الجينات الوراثية إلى سلوكيات البيئة المحيطة بالشخص."

وقالت أخصائي الأمراض النفسية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "نوع العمل الذي يقوم به الشخص يشكل جزءاً كبيراً من حياته ويمكن أن يكون له تأثير كبير على مستويات العصبية، كما أن العوامل الوراثية تلعب دوراً في ذلك، حيث يمكن أن تساهم الجينات في زيادة القابلية للعصبية."

وأضافت أن "سلوكيات الأهل والمربين تلعب دوراً أساسياً في تكوين سلوك العصبية لدى الأطفال، عندما يرى الطفل الأفعال العصبية والتوتر لدى الأهل، فإنه قد يقلد هذه السلوكيات ويكتسبها."

وتطرقت إلى تأثير الأدوية والأمراض المزمنة على العصبية قائلة: "الأدوية التي يتناولها الأشخاص، خاصةً لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، يمكن أن تكون سبباً في زيادة مستويات العصبية، الأمراض المزمنة، بما في ذلك التوتر الناتج عن الأدوية والتأثيرات المستمرة للمرض، يمكن أن تجعل الشخص يشعر بعبء إضافي ويؤدي إلى زيادة العصبية."