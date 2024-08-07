النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الأربعاء، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ورحب النائب العام بضيفه، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الأربعاء، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ورحب النائب العام بضيفه، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
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