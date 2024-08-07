النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الأربعاء، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ورحب النائب العام بضيفه، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.