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النائب العام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه اليوم الأربعاء، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ورحب النائب العام بضيفه، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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