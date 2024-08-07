"ابنه كان معاه".. ملابسات مصرع مهندس في حمام سباحة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات وفاة مهندس ديكور، أثناء السباحة بصحبة ابنه بحمام سباحة خاص بنادي في الهرم.

وأكدت تحريات رجال المباحث الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا بوفاة أحد الأشخاص داخل نادي بالهرم.

بإجراء التحريات الأولية، تبين أن مهندس ديكور كان بصحبة ابنه، وأثناء الاستحمام بحمام سباحة، فارق الحياة دون وجود شبهة جنائية.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.