شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: اتصالات الرئيس مع قادة الدول لوقف إطلاق النار بغزة يؤكد دور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، عن تأييده ودعمه للقيادة السياسية وما تتخذه الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من قرارات تجاه القضية الفلسطينية وحل الأزمة فى قطاع عزة.

وقال علاء عابد، إن تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمر مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني، لتناول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، يؤكد الدور الكبير والمحورى لمصر فى المنطقة خاصة فى إنفاذ المساعدات وإصرار مصر على إيجاد طريقة حتى تصل إلى الشعب الفلسطينى.

وأوضح رئيس لجنة النقل بالنواب، أن مصر لها موقف تاريخي ثابت في دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أن مصر كانت داعما للقضية الفلسطينية، ولا تزال، وهذا يعكس جهودها المستمرة، والتزامها القوي بدعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية، حيث تعمل مصر على تعزيز الوعي الدولي بقضايا الاحتلال وحقوق الإنسان في فلسطين.

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في تعزيز العلاقات المصرية مع كافة دول العالم من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين ودعم مساعي السلام من خلال المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وكان قد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء أمس من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، أمس، بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان، لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط، وأكد الزعيمان أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، وخاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري، ومستدام، لإطلاق النار بالقطاع، لنزع فتيل التصعيد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة، مشددين على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.