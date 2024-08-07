شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: طرح قضية الدعم على أجندة الحوار الوطنى خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

أشار النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب إلى أهمية القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني، موضحا أنها قضايا شعبية وبالغة الأهمية تهم ملايين المواطنين، ومنها قضية الدعم.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن مناقشة الحوار الوطني لمنظومة الدعم خطوة حقيقية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والوصول بالدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الحوار الوطني يأتي في وقت حرج يتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على خفض الأسعار والتضخم والسيطرة في ظل توترات إقليمية بالغة، مضيفا أن تطوير منظومة الدعم يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتابع أن استعدادات الحوار الوطني لمناقشة منظومة الدعم وكيفية تطويرها، تستهدف خدمة مصالح المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص إحداث نهضة اقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم بالغ الأهمية ويستهدف وضع حلولا نهائية لهذه القضية المزمنة في ظل تزايد قيمة الدعم والتأكد من إنه يصل لمستحقيه بالفعل.