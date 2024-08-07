شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حسم قانون الخدمة المدنية إشكالية الترقية لموظفى الحكومة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الكثير من الأمور الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينها كانت إشكالية الترقية، حيث نص القانون أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار.

وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار.

وتكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كف على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقى في أول ترقية تالية.