هليفي: نحن في أعلى مستويات الجاهزية سنعرف كيفية تنفيذ هجوم سريع في أي مكان في لبنان والمنطقة فوق الارض وتحتها

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي زيارة تفقدية لقاعدة سلاح الجو "تل نوف" برفقة قائد القاعدة اللواء أريئيل دايان، وغيره من القادة العسكريين. خلال الزيارة، استعرض قادة الأسراب المختلفة الأنشطة العملياتية، والتقييمات، واستعداد الوحدات. كما عقد رئيس الأركان اجتماعًا مع الجنود النظاميين واحتياطيين من الأسراب المقاتلة والعاملين في وحدات القاعدة العسكرية.

واوضح هليفي: "أنا أرى الاستعداد في أقصى درجاته، سواء في الهجوم أو الدفاع. سنعرف كيفية شن هجوم سريع جدًا في أي مكان في لبنان، وفي أي مكان في غزة، وفي أي مكان في الشرق الأوسط، فوق الأرض وتحتها. أعتقد أن الاحترافية التي يجلبها سلاح الجو في جمع المعلومات، واختيار الأسلحة المناسبة، والإبقاء على جميع الطائرات وجميع الأسلحة وجميع المعدات في أعلى مستويات الجاهزية، كل هذه الأمور ستعمل لصالحنا بشكل ممتاز".

وأضاف "سنرسل رسالة واضحة جدًا لأعدائنا، من هاجمنا، من يتحدث في كل خطاب عن كيفية تدمير دولة إسرائيل، سنضربه وسنواصل تعزيز قوتنا. يحيى السنوار حصل أمس على لقب جديد، وهو رئيس المكتب السياسي لحماس، ذلك لا يمنعنا فقط من الاستمرار في البحث عنه، بل يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد للعثور عليه، والقيام بالهجوم عليه، ليقوموا بتغيير رئيس المكتب السياسي مرة أخرى. لقد قمنا بعمليات مهمة جدًا في الأسابيع الأخيرة، قتلنا أبرز قادة أعدائنا الأكثر إشكالية، ولن نتوقف".

وفي وقت سابق اليوم، اشار وزير الدفاع يوآف غالانت الى إن حالة التصعيد على الحدود مع جنوب لبنان "قد تتدهور إلى حالة حرب"، وذلك في حديثه مع قادة عسكريين قرب الحدود اللبنانية خلال مناورة تحاكي الحرب في لبنان. وقال غالانت: "في ظل الوضع الحالي، قد يجر امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لبنان إلى دفع ثمن باهظ للغاية. لا يمكنهم حتى تخيّل ما قد يحدث، أعتقد أنهم إذا التقطوا صورة لغزة فسوف يفهمون ذلك".

وأضاف "إذا لزم الأمر، فسنوسع العمليات؛ قد تتدهور هذه العملية أيضًا إلى حالة حرب، وهذا ليس شيئًا نظريًا، إنه شيء حقيقي". وخاطب غالانت الجنود قائلا: "تتركز قدرتكم في هذا الوقت هنا على النشاط العملياتي في الدفاع، لكننا نجهز كلا الأمرين للهجوم أيضًا. نحن بحاجة إلى الاستعداد، نحتاج إلى الاستعداد، علينا أن نكون جاهزين".