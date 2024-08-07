قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية عدّلت تعليماتها وحظرت الأنشطة بالمنطقة المفتوحة في ميرون

أعلن مجلس ماروم جليل الإقليمي، أنّ "قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أمرت بتغيير التعليمات في المستوطنات المقامة على أراضيها، بما في ذلك ميرون"، موضحًا أنّه تم منع الأنشطة في المنطقة المفتوحة في ميرون ومناطق أخرى.

وسبق وأن أقرّ الإعلام الإسرائيلي بأنّ "ترقب الرد من حزب الله وإيران يشوش الحياة اليومية في مناطق شمال إسرائيل".

ويأتي ذلك في ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ "ردنا آت وحدنا أو مع المحور وسيكون قويًا ومؤثرًا وفاعلًا"، مشيرًا إلى أنّ "انتظار العدو هو جزء من العقاب والمعركة".