ضابط في "اليونيفيل": حزب الله وإسرائيل أصبحا أكثر استعدادًا للتصعيد وتجاوز خطوط الخصم الحمراء

نقلت صحيفة "الإيكونوميست" عن ضابط في "اليونيفيل"، قوله إنّ "نمط الصراع بدأ يتغير ولاحظنا تحولا من الكمية إلى النوعية في إطلاق النار"، موضحًا أنّه "أصبح كلا الجانبين (حزب الله وإسرائيل) يستخدمان القوة بشكل أكثر دقة وأسلحة أكبر حجمًا".

وقال: "الجانبان أصبحا أكثر استعدادًا للتصعيد وتجاوز خطوط الخصم الحمراء".

ويأتي ذلك، في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها على لبنان وغزة، وفي ظل ترقب هجوم واسع من قبل حزب الله وإيران ضد إسرائيل بعد اغتيالها رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأمس، أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ "ردنا آت وحدنا أو مع المحور وسيكون قويًا ومؤثرًا وفاعلًا"، مشيرًا إلى أنّ "انتظار العدو هو جزء من العقاب والمعركة".